Bigalılar açık hava sinemasını sevdi

Etkinlik kapsamında yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı, Ahmet Kural ve Murat Cemcir gibi ünlü oyuncuların yer aldığı komedi türündeki ’Ailecek Şaşkınız’ adlı film gösterildi.

Biga Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri’nin ikinci filmi de vatandaşların yoğun ilgisine sahne oldu. Biga Belediyesi’nin ikramları ile birlikte ailelerin hoş zaman geçirdiği etkinlik, yaz gecelerinde birlik ve beraberlik ortamının gelişmesine katkı sunuyor. Etkinliklere katılan vatandaşlar, etkinliklerin devam etmesi gerektiğini söylemeleri ise dikkat çekti.

Film, babasının şirketinin başına geçerek CEO’luk görevini üstlenen Ferhat ve onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan’ın hikâyesini anlatıyor. Filmin tanıtımında; “Babasının şirketinin başına geçerek CEO’luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat’ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan’dır. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif’e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat’ı bir hayli zorlayacaktır” ifadelerine yer veriliyor.