Bigalıların açık havada sinema keyfi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi'nin başlattığı Açık Hava Sinema günleri yaz sezonunu 'Bizim Köyün Şarkısı' filminin gösterimiyle tamamladı.

Şehir Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleşen film gösterimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 2018 yapımı filmin yönetmenliğini Tuğçe Şentop yapıyor. Güldüy güldüy show çocuk ekibinin oyuncularının yer aldığı filmde Sezai Aydın, Tansel Öngel, Güneş Sayın gibi ünlü oyuncular da rol alıyor.

Şehir Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleşen sinema gösteriminde Biga Belediyesi'nin ikramları da vatandaşlara keyifli bir açık hava sineması nostaljisi yaşattı. Aileleri ile keyifli zaman geçiren çocukların mutlulukları görülmeye değerdi. Biga Belediyesi'nin son 4,5 yıldır özellikle ailelere ve çocuklara yönelik sosyal aktiviteleri vatandaşların takdirini kazanıyor.

Filmin tanıtımında ise, "İstanbul'da yaşayan ve son derece rahat bir hayatı olan Çınar'ın (Berat Efe Parlar) hayatı, hiç beklemediği bir olay sonucu bambaşka bir seyre girmiştir. Babasının maddi sıkıntıları nedeniyle kız kardeşi Zeynep ile birlikte babasının köyüne, yani dedesinin yanına taşınmışlardır. Hiç aşina olmadığı köy hayatına alışmaya, İstanbul özlemini bastırmaya çalışan Çınar, şartlar ne kadar zor olursa olsun hayallerini izlemenin mümkün olduğunu burada öğrenecektir. Yıllardır katılmak istediği Geleceğin Müzisyenleri adlı bir müzik yarışmasına, köydeki yeni arkadaşlarıyla katılmak için var gücüyle çalışacaktır" ifadeleri yer alıyor.