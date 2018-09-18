Bigang ve halk oyunları gösterileri göz doldurdu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde amatör olarak müzik yapan BİGANG grubu Biga Kültür ve Sanat Etkinlikleri ile Biga'nın Kurtuluşu'nun 96'ncı yıldönümü etkinlikleri kapsamında Belediye Meydanı'nda sahne aldı. Ardından ise Halk Oyunları Şöleni gerçekleştirildi.

Ömer Eren Demiral, Doğancoşkun ve Erdem içöz'den oluşan grup, keyifli bir konser gerçekleştirdi. Dans gösterileriyle destekledikleri sahne şovuyla büyük beğeni toplayan Grup Bigang, başarılı bir performans gerçekleştirdiler.

Konserin ardından ise yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin gösterileri sergilendi. Biga Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu (Sarı Zeybek ve Tekeler Zeybeği Gösterisi, Çanakkale yöresi), Çan Kazdağı Halk Oyunları Topluluğu (İzmir Yöresi), Bulgaristan Halk Oyunları, Çan Kazdağı Halk Oyunları Topluluğu (Trabzon Yöresi, Çanakkale Yöresi), Bosna Hersek Halk Oyunları Ekibi performanslarını sergilediler.