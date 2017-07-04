Biga’nın Çavuşköy Mahallesi de doğalgaza kavuştu

Önce Yeniceköy Mahallesi doğalgaza kavuşurken, ardından Çavuşköy Mahallesi’nde doğalgaz hattı döşeme çalışmaları sona erdi. Hattın çekilmesinin ardından Çavuşköy Mahallesi de doğalgaza kavuştu.

Önümüzde Kış mevsimine doğalgaz ile girecek Çavuşköy’de mutluluk yaşanırken konuyla ilgili açıklama yapan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Doğalgaz firması ile yaptığımız görüşmeler ve Belediye Meclisi’mizin gerçekleştirdiği düzenlemeler neticesinde Kırlar Mevkii ve Yeniceköy Mahallemizin ardından Çavuşköy Mahallemiz de doğalgaza kavuştu. Çavuşköy Mahallemizde ana hat döşendi. Evlere bağlantılar gerçekleştiriliyor. Çavuşköy’de doğalgazın mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyor, çalışmalar sırasında gösterdikleri sabır ve bize olan güvenleri için teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de doğalgaz firmasının yetkililerine etmek istiyorum. Görüşmelerimizde konuştuğumuz süreler içinde işlerini tamamladılar. Bizim için Biga’mızın her mahallesi aynı öneme sahiptir. Hizmet götürme anlamında adaletli olmaya çalışıyoruz. Kentlilerimizin hayatını kolaylaştırmak için Biga Belediyesi’nin tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyoruz. Önümüz aydınlık ve biz daha çok çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çavuşköy Mahallesi’nde doğalgazın gelişiyle gerçekleştirilmesi gereken dönüşüm çalışmaları ise devam ediyor.