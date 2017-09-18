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18 Eylül 2017 12:08

Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlandı

Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95.

Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlandı

18 Eylül 2017 12:08

yıl dönümü kutlamaları hükümet meydanında Atatürk Anıtına çelenklerin konulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından gösteri ve kutlamalara geçildi. Törene, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık başta olmak üzere okul müdürleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Belediye Başkanı Işık, törende yaptığı konuşmada, "Bugün topraklarımızın, hürriyetimizin, varlığımızın, namusumuzun işgalcilerden kurtulduğu gündür. Bugün Türk Milletinin özgürlüğe ve birbirine bağlılığının tarihin sayfalarına kazındığı gündür. Bir milletin vatan uğruna canından vazgeçtiği kahramanlarının destan yazdığı gündür. Emperyalizme karşı Biga’mızın zafer kazandığı muazzam bir gündür. Bugün de yine geçmişte olduğu gibi kenetlenmek, ülkemizin bekası için bir olmak, birlik olmak ve mücadele etmek zorundayız. Bu mücadele gücü Ulu Önderimizin de ifade ettiği gibi damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur" dedi. Konuşmanın ardından, şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu. Düzenlenen Kurtuluş turnuvalarında dereceye giren takımlara ödülleri verildi.




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