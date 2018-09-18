Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları hükümet meydanında Atatürk Anıtına çelenklerin konulmasıyla başladı.

Atatürk Anıtına çelenklerin sunumunun ardından gösteri ve kutlamalara geçildi. Törene, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık başta olmak üzere okul müdürleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Işık, törende yaptığı konuşmada, " Biga'da ilk kurşunu sıkan Dimetokalı Tahsin efe, Gürlü Ali efe, Karabigalı Halit bey, Kaymakam Hamdibey, Kanibey, Dıramalı Rıza ve Bahçelili Mehmet Çavuş ile adını sayamadığımız binlerce kahramanımız canları pahasına bizlerin geleceğine sahip çıktılar. Tümeni ile Gönen'den gelip Hükümet meydanında Yunan bayrağını indirip Türk bayrağını göndere çeken Aşir atlı paşa bayrağımız ve toprağımız uğruna canlarını siper ettiler. Topraklarımızın, hürriyetimizin varlığımızın, namusumuzun, emperyalizmin hain orduları tarafından kuşatıldığı gün kahramanca savaşan kolunu, bacağını ortaya koyan vatan uğruna canından vazgeçip destan yazan kahramanlarımıza selam olsun. Özgürlüğüne ve birliğine birbirine bağlı bir milleti ayağa kaldıran, bu asil millete önderlik eden, yol gösteren ulu önderimiz başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığı, zekası ve mücadele gücü bugün bile hayranlık uyandırmaktadır. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirasına sahip çıkmak zorundayız. Bugünde geçmişte olduğu gibi kenetlenmek ülkemizin bekası için bir olmak , birlik olmak ve mücadele etmek zorundayız. Atalarımızın bizlere miras bıraktığı vatan ve millet aşkını çocuklarımızın hafızalarına derin ve sarsılmaz bir şekilde yerleştirmek durumundayız" dedi.

Konuşmanın ardından, şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu. Düzenlenen Kurtuluş turnuvalarında dereceye giren takımlara ödülleri verildi.