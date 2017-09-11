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11 Eylül 2017 18:21

Biga’nın kurtuluş kutlamaları trap atışları ile başladı

Çanakkale’nin Biga ilçesinin kurtuluşunun 95’inci yıldönümü kutlamaları "Kurtuluş Trap Atışları" ile başladı.

Biga’nın kurtuluş kutlamaları trap atışları ile başladı

11 Eylül 2017 18:21


Balıkkaya Atış Poligonu’nda Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü’nün organizasyonunda gerçekleştirilen trap atışları trap ve skeet kategorilerinde yapıldı. Amatör trap dalında 47, profesyonel trap dalında 53 ve skeet dalında 70 olmak üzere 170 sporcu yarışmalara katıldı. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, atışların ardından Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı İlker Eren ile birlikte dereceye giren sporculara kupa, madalya ve altın ödüllerini verdi.


Ödüllerin verilmesinin ardından temsili olarak Başkan Işık da eline silahı aldı ve skeet atışı yaptı. Atıştan sonra konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Biga’mızın kurtuluşunun 95. yıldönümünü kutluyoruz. Trap atışlarımızla kutlamalarımız başladı. Bizim için Biga’mızın düşman işgalinden kurtuluşunu her yıl daha büyük bir coşkuyla kutlamak önemli bir görev. Bu yılki trap atışlarımızı da kazasız belasız tamamladık. Bu yılki atışları organize eden Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü ve etkinliğe katılan sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.




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