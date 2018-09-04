Biga’nın kurtuluşu büyük bir coşkuyla kutlanacak

Biga Belediyesi, Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıldönümünü dolayısıyla coşkulu bir kutlama programı hazırladı. Etkinlikler kapsamında atölye çalışmaları, sergiler, workshoplar, konserler, halk oyunları gösterileri, spor müsabakaları, yarışmalarla Bigalılar kurtuluş coşkusunu hep birlikte yaşayacaklar. Alişdede Camii’nde kurtuluş mücadelesinde canlarını ortaya koymuş tüm şehit ve gaziler için Mevlit okutulacak ve yemek ikramında bulunulacak. Basketbol, futbol, karate, güreş, atıcılık, tenis, futbol, yüzme gibi spor müsabakalarıyla yemek ve oya yarışmaları ile etkinlikler renklenecek.

Biga Belediye Meydanı 15 Eylül’de Onur Yılmaz, Otilia, 16 Eylül’de Pınar Keleş, Ümit Besen - Pamela, 17 Eylül’de Bigalı rap grubu Bigang, 18 Eylül’de ise Yolcu Bilginç ve Sertab Erener ile kurtuluş coşkusunu katlayacak konserlere ev sahipliği yapacak.

Biga kültür ve Sanat Etkinlikleri’nin açılışı ise Atatürk Kültür Merkezi’nde 15 Eylül Cumartesi günü saat 12’de gerçekleşecek.

Biga Belediyesi’nden yapılan açıklamada, konserler ve diğer tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu duyuruldu.

Biga’nın kurtuluşunun 96’ncı yılı ile Biga Kültür ve Sanat Etkinlikleri kutlamalarının yer aldığı etkinlik programı ise şöyle: 9 Eylül Pazar günü Kurtuluş Karate Turnuvası ve Ödül Töreni (Biga Kapalı Spor Salonu) 09:00-19:00 ve Trap atış yarışması ve Ödül Töreni (Balıkkaya Atış Poligonu) saat 10:00’da gerçekleştirilecek. 10 Eylül Pazartesi günü Çiçeklidedespor - Kavaklıkspor Kurtuluş Futbol Turnuvası (Bigaspor Halı Saha) saat 17:30, Adaspor - Çiçeklidedespor Kurtuluş Futbol Turnuvası (Bigaspor Halı Saha) 18:30’da yapılacak. 12 Eylül Çarşamba günü Bigaspor - Kavaklıkspor Kurtuluş Futbol Turnuvası (Bigaspor Halı Saha) saat 17:30, Adaspor - Çideklidedespor Kurtuluş Futbol Turnuvası (Bigaspor Halı Saha) saat 18:30’da yapılacak. 14 Eylül Cuma günü Mevlit - Yemek ikramı (Alişdede Camii) saat 12:30, Kurtuluş Yüzme Turnuvası ve Ödül Töreni (Havuz Kafe) saat 15:00, Kurtuluş Kort Tenisi Turnuvası ve Ödül Töreni (Havuz Kafe) 14:00-16:00 Adaspor - Kavaklıkspor Kurtuluş Futbol Turnuvası (Bigaspor Halı Saha) saat 18:30, Bigaspor - Çiçeklidedespor Kurtuluş Futbol Turnuvası (Bigaspor Halı Saha) saat 21:00’da yapılacak. 15 Eylül Cumartesi günü Kültür ve Sanat Etkinlikleri Açılış Töreni (Atatürk Kültür Merkezi) saat 12:00 ’Şeref Bigalı’ Resim Sergisi/ ’Kadrajımdan Biga’ Fotoğraf Sergisi (Atatürk Kültür Merkezi) saat 12:30, ’Babam Şeref Bigalı’ söyleşisi - Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı/Sanat Eleştirmeni Ümit Gezgin (Atatürk Kültür Merkezi) saat 13:00, Elli yılı dolduran çiftler için Ödül Töreni (Çınarlık Sosyal Tesisleri) saat 15:00, Oya Yarışması - Yemek Yarışması (Çınarlık Sosyal Tesisleri) saat 15:30, Oya Yarışması - Yemek Yarışması Ödül Töreni (Çınarlık Sosyal Tesisleri) saat 17:00 Onur Yılmaz Konseri (Belediye Meydanı) saat 20:00, Otilia Konseri (Belediye Meydanı) saat 21:00’da gerçekleşecek. 16 Eylül Pazar günü Kurtuluş Basketbol Turnuvası ve Ödül Töreni (Şehir Parkı) 14:00-17:00, Kurtuluş Güreş Turnuvası ve Ödül Töreni (Şehir Parkı) 15:00-18:00, Pınar Keleş Konseri (Belediye Meydanı) saat 20:00, Ümit Besen-Pamela Konseri (Belediye Meydanı) saat 21:00’da yapılacak. 17 Eylül Pazartesi günü Grup Bigang Konseri (Belediye Meydanı) saat 20:00, Halk Oyunları Şöleni (Belediye Meydanı) saat 21:00’da gerçekleşecek. 18 Eylül Salı günü Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunumu (Cumhuriyet Meydanı) saat 10:00, Resmi Tören (Cumhuriyet Meydanı) saat 10:30, Misafir Halk Oyunları Ekiplerinin Gösterileri (Şehir Parkı) saat 14:00, Yolcu Bilgiç Konseri (Belediye Meydanı) saat 20:00, Sertab Erener Konseri (Belediye Meydanı) saat 21:00’da gerçekleşecek.

Atölye çalışmaları, workshoplar, sergiler ve halk oyunları gösterileri 15-16-17-18 Eylül tarihlerinde Şehir Parkı’nda devam edecek.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Bu yıl Kurtuluş Etkinliklerimize Kültür ve Sanat Etkinliklerimizi de dahil ettik ve coşkulu kutlamalar hazırladık. 18 Eylül tarihi bizim bayramımız. Bu bayrama yakışır kutlamalar olması gerekiyordu. Biz de hazırlıklarımızı bu yönde gerçekleştirdik. Şehit ve gazilerimiz için dua edeceğiz, onların Aziz hatıraları önünde saygıyla eğileceğiz ve yarışmalar, etkinlikler ile kurtuluş günümüzü, birlik ve beraberlik içinde kutlayacağız. Kurtuluşumuzun 96’ıncı yılında gerçekleştireceğimiz coşkulu kutlamalara tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.