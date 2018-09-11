Biga'nın kurtuluşu için sahaya çıktılar

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki spor kulüplerinden Bigaspor, Adaspor, Çiçeklidedespor ve Kavaklıkspor futbol takımları Biga'nın Kurtuluşu'nun 96'ıncı yıldönümü için sahaya çıktı.

Kurtuluş Futbol Turnuvası kapsamında 4 takım 6 maç yapacak.10-11 ve 12 yaş grubu küçüklerden oluşan takımlar ödüllerini 18 Eylül Biga'nın Kurtuluşu Çelenk Sunum Töreni'nde alacak. Her futbolcuya madalya verilecek. Her takım ise 2 cumhuriyet altını ile ödüllendirilecek.

İlk maçlar sonucunda Çiçeklidedespor, Kavaklıkspor'u 6-0 mağlup ederken; Bigaspor da Adaspor'u 5-3'lük skorla yendi.

İlk maçların başlama vuruşunu Biga Belediye Başkanı İsmail Işık yaptı. Başkan Işık, tüm takımlara başarılar dilerken, küçük yaş gruplarının tercih edildiği bir turnuvayı daha çok önemsediklerini söyledi.

Kurtuluş Futbol Turnuvası maç takvimi şöyle: 12 Eylül Çarşamba, Bigaspor - Kavaklıkspor Kurtuluş Futbol Turnuvası, saat 17:30'da, Adaspor - Çideklidedespor Kurtuluş Futbol Turnuvası, Bigaspor Halı Sahasında saat 18:30'da gerçekleşecek.

14 Eylül Cuma günü ise Adaspor - Kavaklıkspor Kurtuluş Futbol Turnuvası saat 18:30'da, Bigaspor - Çiçeklidedespor Kurtuluş Futbol Turnuvası Bigaspor Halı Sahasında saat 21:00'da gerçekleşecek.