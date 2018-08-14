Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 10:53

Bigaspor Yaz Futbol Okulu törenle kapandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Bigaspor Yaz Futbol Okulu törenle kapandı.

Bigaspor Yaz Futbol Okulu törenle kapandı

14 Ağustos 2018 10:53


Bigaspor tesislerinde düzenlen törene Belediye Başkan Vekili Ünal Tekelli, Kulüp Başkanı Mustafa Durak, Alt Yapı Sorumlusu Levent Şahin, Genel Sekreter Semih Özmucur ve veliler katıldı.


Kulüp Başkanı Mustafa Durak burada yaptığı konuşmada, " İki aydır süren dönemi çok şükür kazasız belasız sakatlıksız geçirdik. Velilerimize çocuklarını tesislerimize getirdikleri için özverili davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İçlerinden inşallah iyi futbolcularımızda çıkacak. Gerekli çoğunluk sağlandığı takdirde kış okulu olarak da devam edeceğiz" dedi.


Törende çocuklara belgeleri takdim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç