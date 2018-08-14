Bigaspor Yaz Futbol Okulu törenle kapandı

Bigaspor tesislerinde düzenlen törene Belediye Başkan Vekili Ünal Tekelli, Kulüp Başkanı Mustafa Durak, Alt Yapı Sorumlusu Levent Şahin, Genel Sekreter Semih Özmucur ve veliler katıldı.

Kulüp Başkanı Mustafa Durak burada yaptığı konuşmada, " İki aydır süren dönemi çok şükür kazasız belasız sakatlıksız geçirdik. Velilerimize çocuklarını tesislerimize getirdikleri için özverili davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İçlerinden inşallah iyi futbolcularımızda çıkacak. Gerekli çoğunluk sağlandığı takdirde kış okulu olarak da devam edeceğiz" dedi.

Törende çocuklara belgeleri takdim edildi.