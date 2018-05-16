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16 Mayıs 2018 17:36

BİKAD Kadın Kooperatifi 6. kooperatifler İstanbul buluşmasına katıldı

Çanakkale’nin Biga Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (BİKAD)Yönetim Kurulu Başkanı Ayfer Baykal ve Muhasip üye Necla Pastırmacı İstanbul’da düzenlenen 6.

BİKAD Kadın Kooperatifi 6. kooperatifler İstanbul buluşmasına katıldı

16 Mayıs 2018 17:36

Kooperatifler buluşmasına katıldı.


Biga Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (BİKAD)Yönetim Kurulu Başkanı Ayfer Baykal, 7-8-9 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenen Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve BİKAD’ın kurucu ortağı olduğu Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği tarafından İstanbul’da düzenlenen 6. Kadın Kooperatifler buluşmasının kadın kooperatifleri açısından çok verimli geçtiğini söyledi. Türkiye’nin her yanından yüze yakın kadın kooperatifinin bir araya geldiğini belirten Baykal," Buluşmada, yerelden küresel sorunlara çözümler üreten kadın kooperatifleri, sürdürülebilir kalkınma konusunu , kadın kooperatifleri açısından Türkiye’deki kooperatifçilik ekosistemini değerlendirecek, güçlü bir ağ yaratmak için vizyonumuzu , hedeflerimizi ve ortak stratejilerimizi konuştuk . Buluşma kapsamında kadın kooperatifleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar, akademisyenler, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri ile bir araya gelerek işbirliği fırsatlarını üç gün boyunca tartışılıp çözümler bulunmaya çalışıldı" diye konuştu.




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