S. Biga Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi(BİKAD) olağan genel kurul toplantısında Ayfer Baykal, yeniden başkanlığa seçildi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Leyla Aykul yaptı. Baykal toplantıda yaptığı açıklamada, "BİKAD, Bigalı kadınların ihtiyaçları için bir araya gelerek ,kendileri için hizmetler ürettikleri ,çocuklarına okul öncesi bakım ve eğitim sağladıkları öncelikle kadınları ekonomik , sosyal, kültürel çalışmalarla kucaklayan bir kadın kooperatifidir. BİKAD, Bigalı kadınların emeklerinin ve yerel kalkınmadaki rollerinin görünür hale gelmesini, kadınların birbirinden öğrenmesini, güçlerinin daha yaşanılır, daha adil bir yaşam için faaliyetler sürdürmeyi amaçlamaktadır. Şu ana kadar ,yüzlerce kadının liderlik, finans okur-yazarlık, girişişçilik, toplumsal cinsiyet, küresel ısınma, çocuk eğitimi gibi bir çok konuda eğitim almasını, yüzlerce çocuğa okul öncesi bakım ve eğitim hizmeti sağlamıştır. Biga’da ilk olarak sosyal bir proje uygulamış (SRAP), Ulusal ve Uluslararası (BTF-Avustralya Hükümeti) proje destekleri almış ,çevresindeki kadınlara rol model olmuş cesaret kazandırmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda 2005 yılından bu yana 37 ortağı ile çalışmalarına devam etmektedir" dedi.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde Ayfer Baykal ve ekibi 3 yıl için yeniden seçildi. Yönetim Kurulu Başkan Ayfer Baykal, Başkan Yardımcısı Şaziye Kurt, Muhasip Necla Pastırmacı Denetleme Kurulu ise Fatma Demirtaş ve Ayşe Güvenir’den oluştu. Baykal, kooperatifin sürdürülebilirliğinin çok önemli olduğunu, sıkıntılı geçen bir yılın ardından yeni umutlarla çalıştıklarını kooperatifin yeni üyelere açık olduğunu kaydetti.