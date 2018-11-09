Binbaşı Kurt'un anne ve babası, oğullarını şehit eden teröristin öldürülmesiyle ilgili konuştu

Şehit Binbaşı Ercan Kurt'un Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesinde yaşayan anne ve babası, oğullarını şehit eden teröristin öldürülmesiyle ilgili konuştu.

Şırnak'ın Cudi Dağı'nda düzenlenen hava destekli kara harekatında etkisiz hale getirilen 18 teröristin arasında yer alan Rızgar Gever kod adlı terörist Müslüm Fırtına'nın, 2012 yılında Lice İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Kurt'un ve 28 askerin katili olduğu ortaya çıktı. Ercan Kurt'un annesi Zehra ve babası Ahmet Kurt, oğullarını şehit eden teröristin öldürülmesiyle ilgili konuştu.

“Orada görev yapan Mehmetçiklere çok teşekkür ederiz” diyen anne Zehra Kurt, “ Allah uzun ömür versin. Benim evladımın katilini yok etmişler. Ben nasıl yandıysam onun ailesi de öyle yansın. Çok çok teşekkür ederim devletimize, görev yapan Mehmetçiklerimize. Allah uzun ömür versin” şeklinde konuştu.

Baba Ahmet Kurt ise, “Allah Mehmetçiklerimize güç ve kuvvet versin. Onlara çok çok teşekkür ederiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Çok duygulandık. Çok üzülmüştük. Şimdi azıcık daha yüreğimiz yumuşadı” dedi.