Bir ayda tümörü tamamen temizlendi

Çanakkale’de son iki yıldır şikayetlerinin giderek artmasıyla birlikte bacaklarda kuvvetsizlik, yürüme bozukluğu, his kaybıyla hastaneye başvuran 53 yaşındaki Fikriye Kabadayı’nın yapılan tetkiklerinde omurilik tümörü tespit edildi. Bunun üzerine Fikriye Kabadayı’yı mikroskop eşliğinde ve ameliyat esnasında kayıt alarak cerrahı uyaran bir bilgisayar sistemiyle Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Özkan Özger tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonun başarılı geçtiğini belirten Özger, yaptığı yazılı açıklamada, “Kısa bir sürede ayağa kalkarak taburcu oldu. 1 ay sonra kontrol filminde tümörün tamamen temizlendiğini gördük. Omurilik tümörlerinin görülme sıklığı yaklaşık 100 binde 2’dir. Omurilik tümörlerinin çoğu yayılmadan çok sinirlere baskı ile ortaya çıkar. Ağrı en yaygın yakınmadır. Ağrı, istirahat halinde ve geceleri fazladır. Uykudan uyandıran ağrı şikayetinin hastanın hikayesinde tespit edilmesi omurilik tümörlerini de düşündürmelidir. Yanma tarzı siyatik ağrısı olan hastalarda ayırıcı tanıda Omurilik tümörleri düşünülmelidir. Diğer şikayetler ise, kuvvetsizlik, duyu bozuklukları ve idrar kaçırma gibi kusurlardır. Hareket bozuklukları, kuvvetsizlik, azalmış ya da artmış refleksler, beceriksizlik ve ataksi görülebilmektedir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) teknikleri intraspinal kitlelerin saptanmasında kolaylık sağlamıştır. Özellikle MRG tümör lokalizasyonu ve sınırlarını daha iyi saptamaktadır. Omurilik tümörlerinin tanısında başlıca değer manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’dir. Genellikle iyi huylu tümörler olup tamamen cerrahi olarak çıkarılmaları mümkündür. Cerrahi ilk planda düşünülmelidir. Günümüzde intraoperatif nöromonitörizasyon (İONM) ile tümör cerrahisi sırasında sınırlar daha iyi belirlenebilmekte, ameliyat sonrası komplikasyonlar ve nörolojik kötüleşme minimuma indirilebilmektedir. Operasyon mikroskobu kullanılması ameliyatın başarısını arttırmaktadır” dedi.