Bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 4 şahıs tutuklandı

Çanakkale'de iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla alakalı gözaltına alınan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gece 02.00 sıralarında Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Sahil Yolu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sahilde 17 AS 501 plakalı araçta bulunan Ali Kemal Göktürk, Mehmet K. ve M.A. ile bir grup arasında tartışma çıktı. Çıkan münakaşa kavgaya dönüştü. Kavgada bıçak darbeleri alan Ali Kemal Göktürk olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet K. ağır yaralanırken, M.A. ise hafif yaralandı. Ağır yaralanan Mehmet K. Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgada hafif yaralanan M.A. ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce dün 4 cinayet zanlıları A.İ. (29), İ.B. (23), B.N. (40) ile Ş.N (15) yakalandı. Bugün Emniyette işlemleri tamamlanan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.