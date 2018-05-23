Bosna Hersek’in Ahmici Köyü’nde iftar

GESTAŞ, Ahmici Köyü’nde bu yıl ikincisini düzenlediği iftar organizasyonunda iki kardeş ülke vatandaşlarını bir araya getirdi.

Kardeş ülke Bosna Hersek’te gerçekleştirilen Ramazan iftarları, bu yıl da sürüyor. Çanakkale’nin deniz ulaşım şirketi GESTAŞ, geçen yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da Bosna Hersek’in Vitez şehrine bağlı Ahmici Köyü’nde yaklaşık 300 kişilik iftar verdi. Genel Müdür Volkan Uslu’nun da katıldığı iftar organizasyonu, Ahmici Köyü’nün halkı, çevre köylerden vatandaşlar, bir önceki dönem milletvekili Jasmin İmamoviç, Bosna Hersek savaş gazisi Harun Hodzic ve bölgedeki okul müdürleri ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşti. Savaş sırasında 116 şehit verilen, bu acı olayın anısına avlusunda bir anıt da bulunan caminin imamı Mahir Husic, “Türkiye’den dostlarımızla iftarda buluşuyoruz. Burada bizlerle birlikte Ramazan ayının rahmetini, bereketini paylaşanlara teşekkür ediyoruz” ifadeleriyle Türk kardeşlerini köylerinde ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

‘Tüm Boşnak kardeşlerimizi Ahmici’ye bekliyoruz’

Ahmici Köyü’ndeki iftar yemeğine katılan GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, “Çanakkale’den geliyoruz. Çanakkalelilerin selamını getiriyoruz. Burada olmaktan son derece mutluyuz. Boşnak kardeşlerimizi çok seviyoruz. Geçmişe dayanan bir birlikteliğimiz var. Bosna Hersek’in kurtuluş mücadelesinde Türkler buradaydı. 15 Temmuz hain darbe girişinde Türkiye ayaktayken Boşnaklar bizim arkamızdaydı. Biz geçen sene başarılı lise öğrencilerini Bosna Hersek’e getirdik, buraları gezdirdik. O gezi sırasında ortak iş birlikleri oldu, kurumlar arası kardeşlikler başladı. Daha sonra geçen yıl yine burada iftar organizasyonu yaptık. Ardından bizler de Boşnak kardeşlerimizi Çanakkale’de ağırladık. Bu yıl ikinci iftarımızı yapıyoruz. İnşallah bu devam eder. Rabbim dostluğumuzu, kardeşliğimizi daim etsin. Bosna Hersek’te kendimizi memleketimizde gibi hissediyoruz. Tüm İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

2018 yılının Troya Yılı olduğunu belirten GESTAŞ Genel Müdürü, “Çanakkale topraklarında bulunan Troya’nın UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne girişinin 20. yılı. Bu vesileyle bizler de tüm Boşnak kardeşlerimizi Çanakkale’ye bekliyoruz” dedi.

116 Müslüman sivilin şehit edildiği Bosna köyü

Hemen hemen herkesin aynı soyadını taşıdığı bir Bosna köyü olan Ahmici, 16 Nisan 1993’te Hırvat Savunma Konseyi’nin özel birlikleri tarafından saldırıya uğradı. Ahmici Katliamı olarak da bilinen bu saldırıda 43’ü kadın ve çocuk, toplam 116 sivil şehit edildi.