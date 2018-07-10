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10 Temmuz 2018 15:14

Botları su alan mültecileri sahil güvenlik kurtardı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen 38 yabancı uyruklu içinde bulundukları botun su alması dolayısıyla zor anlar yaşarken, yardımlarına sahil güvenlik ekipleri yetişti.

Botları su alan mültecileri sahil güvenlik kurtardı

10 Temmuz 2018 15:14


Alınan bilgiye göre, sahil güvenlik ekipleri Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Hava muhalefeti sebebiyle içi deniz suyu ile dolan bot batma tehlikesi geçirirken, buna rağmen yine de Midilli istikametine gitmeye çalışan düzensiz göçmenlere sahil güvenlik ekiplerince operasyon yapıldı.


Denizden 3 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Fas ve Suriye uyruklu 38 kişi yakalandı. İki kadının suda kalıp hipotermi geçirmesi nedeniyle ambulans hazır bekletildi. Kadınlar daha sonra ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesine taşındı. Mültecilere IOM görevlilerince battaniye, eşofman, ayakkabı, temizlik malzemeleri ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.




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