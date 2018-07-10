Botları su alan mültecileri sahil güvenlik kurtardı

Alınan bilgiye göre, sahil güvenlik ekipleri Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Hava muhalefeti sebebiyle içi deniz suyu ile dolan bot batma tehlikesi geçirirken, buna rağmen yine de Midilli istikametine gitmeye çalışan düzensiz göçmenlere sahil güvenlik ekiplerince operasyon yapıldı.

Denizden 3 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Fas ve Suriye uyruklu 38 kişi yakalandı. İki kadının suda kalıp hipotermi geçirmesi nedeniyle ambulans hazır bekletildi. Kadınlar daha sonra ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesine taşındı. Mültecilere IOM görevlilerince battaniye, eşofman, ayakkabı, temizlik malzemeleri ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.