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23 Ağustos 2018 12:55

Böyle bayram eğlencesi görülmedi

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan köyünde asırlık Arap eğlenceleri eğlenceli bir şekilde düzenlendi.

Böyle bayram eğlencesi görülmedi

23 Ağustos 2018 12:55


Yenice ilçesine bağlı Seyvan köyünde her yıl Kurban Bayramı’nın 2’nci günü köy gençleri, köye gelen misafirlere ve köy halkına, köy meydanında hazırladıkları oyunları sergiliyor. Sergilenen oyunlarda köy gençleri köyün damatlarını tek tek yakalayarak, onlardan ilginç isteklerde bulunuyor. Gençler, isteklerini yerine getiremeyen damatları köyün meydanına koydukları su bidonlarıyla ıslattı. Yaşları büyük olanlar ise bahşiş vererek, ıslanmaktan kurtuldu.


Geçmişte büyüklerinden gördükleri Arap eğlencesini hala sürdürmeye devam ettiklerini ifade eden köy gençlerinden Ramazan Çalık, “Bundan sonraki gençliğin de bu geleneğimizi sürdüreceğini düşünüyoruz. Biz bu oyunları hazırlarken çok eğlenceli olduğunu düşündük, Seyvan köyü halkı ve misafirlerimize büyük bir katkıda bulunduk. Gelenlere teşekkür ederiz her zaman bizi desteklediler arkamızda durdular. Bu bize büyüklerimizden kalan bir miras gibi bizler de bunu değerlendiriyoruz” dedi.




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