Bozcaada belediyesinde sendika tartışması

Hizmet İş Sendikası Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz, Bozcaada Belediyesi’nde sendikal meseleler yaşandığını söyleyerek, “Bozcaada Belediyesi’nde çalışan işçilere baskı ve tehditlerin seviyesi en üst seviyeye ulaşmıştır. İşçiler anayasal hakları olan sendika seçme hakkını kullanarak Hizmet-İş Sendikası’na üye olmuşlardır. İşçiler, üye oldukları tarihten itibaren belediye yetkilileri ve istifa ettikleri sendikanın yöneticileri tarafından işten atılmakla tehdit edilmişlerdir. Hizmet-İş Sendikası İl Başkanı olarak Belediye Başkanıyla yaptığımız görüşmede bu konuya ideolojik yaklaşılmaması ‘biz işçilerin haklarını, alın terini ve emeklerinin karşılığını savunmak için buradayız’ diye görüş belirtmemize rağmen, belediye yetkilileri “Çalışmak istediğim sendikaya ben karar veririm’ diyerek ne kadar demokratik olduklarını göstermişlerdir. İşçinin iradesinin demokratik yollarla belirlenmesinden uzak durmanın izah edilebilir bir yanı yoktur. Meydanlara çıkarak var olan adalet ve demokrasiyi yokmuş gibi meydanlarda kurultay düzenleyen partinin belediye yönetimine buradan soruyorum; sizin demokrasi ve adalet kavramınız denizden geçemiyor mu? İşçilere yaptığınız baskı ve zulüm emekçi adaletinize uyuyor mu? 249 bin kınalı kuzunun yattığı bu kutsal topraklarda içki içip göbek atmak ne kadar samimiyetsiz olduğunuzun en büyük kanıtı değil mi? İşçilerin istifa etmiş oldukları sendika yetkililerinin işçileri tehdit etme hakkını kimden aldıklarını da merak etmekteyiz. Sayın Genel İş Sendikası yönetimine soruyorum; Türk Ceza Kanununda işçilerin sendika seçme hakkını tehdit ve cebir kullanarak engellenmesi suç teşkil etmektedir. Bu kanundan haberiniz yok mu? Hizmet-İş Sendikası olarak işçilerimizin kanuni haklarını arayıp bu konuda yasal mercilere başvurumuzu yapacağız. Ülkemizde adalet ve demokrasinin olmadığını iddia edenler kendilerinin görevli olduğu kurumları antidemokratik yöntemlerle yönettiklerini tüm Çanakkale halkı görmektedir” dedi.