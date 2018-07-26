Bozcaada’da Aya Paraskevi günü

Tarihi manastırda yapılan ayini Edirnekapı Aya Yorgi Kilisesi Despotu Eritron Kirillos yönetti.

Yunanistan, ABD, Avustralya, İtalya, Fransa, Kanada ve Gökçeada’dan gelen Rum Ortodoks cemaati üyeleri, Bozcaada’nın Ayazma mevkiindeki Ayazma Manastırı’nda bir araya geldi.

Tarihi manastırda yapılan ayini Edirnekapı Aya Yorgi Kilisesi Despotu Eritron Kirillos yönetti. Törene, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgi Kirilios Druganis’in yanı sıra Rum Ortodoks Cemaati üyeleri katıldı.

Vatandaşlar arasında ’Ayazma Panayırı’ olarak bilinen etkinlikte bir araya gelen Rum Ortodoks cemaati üyeleri, Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki yangında yaşamını yitirenler için dua etti. Panayırın eğlence etkinlikleri de bu nedenle iptal edildi.