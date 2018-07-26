Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 10:43

Bozcaada’da Aya Paraskevi günü

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde Rum vatandaşlar Aya Paraskevi günü dolayısıyla Ayazma Manastırı’nda bir araya geldi.

Bozcaada’da Aya Paraskevi günü

26 Temmuz 2018 10:43

Tarihi manastırda yapılan ayini Edirnekapı Aya Yorgi Kilisesi Despotu Eritron Kirillos yönetti.


Yunanistan, ABD, Avustralya, İtalya, Fransa, Kanada ve Gökçeada’dan gelen Rum Ortodoks cemaati üyeleri, Bozcaada’nın Ayazma mevkiindeki Ayazma Manastırı’nda bir araya geldi.


Tarihi manastırda yapılan ayini Edirnekapı Aya Yorgi Kilisesi Despotu Eritron Kirillos yönetti. Törene, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgi Kirilios Druganis’in yanı sıra Rum Ortodoks Cemaati üyeleri katıldı.


Vatandaşlar arasında ’Ayazma Panayırı’ olarak bilinen etkinlikte bir araya gelen Rum Ortodoks cemaati üyeleri, Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki yangında yaşamını yitirenler için dua etti. Panayırın eğlence etkinlikleri de bu nedenle iptal edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç