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26 Haziran 2017 14:48

Bozcaada’ya turist akını

Kuzey Ege’nin tatil bölgelerinden biri olan Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi bu bayramda da tatilcilerin en önemli turizm noktalarından biri oluyor.

Bozcaada’ya turist akını

26 Haziran 2017 14:48


Her yıl özellikle İstanbul ve çevresinden yaz sezonu boyunca yüzlerce turist ağırlayan Bozcaada, bu yıl da tatilcilerin akınına uğruyor. 4 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, Bozcaada’daki konaklama işletmeleri ile günübirlik tesisleri doldurdu.


Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinin turizm açısından şanslı bir ilçe olduğunu ifade eden Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Turizmin geçen yıl çok gerilediği bir dönemde bile ilçemiz turizmden en az etkilenen yerlerden biri oldu. Sadece deniz, kum güneş üçgeninden değil, bölgemiz kültürel doğal güzelliği ve mimari dokusuyla da turistlerin ilgisini çekiyor. Biz bu yıl Ramazan Bayramı’nda bu yoğunluğu hissediyoruz. Haziran ayı içerisinde olmamız ve öğrencilerin sınav zamanının yeni bitmesine rağmen ülke genelinde turizmi etkilese de bizi etkilemedi. Bu akşam itibariyle de ilçemizdeki konaklama işletmelerinin kapasitesinin yüzde yüzünün dolmasını bekliyoruz. Bizde bu yüzde yüze hizmet vermek üzere gerek yerel yönetim, gerek deniz ulaşımı ve gerekse tüm işletmeler bu kapasiteyi kaldırabilmek için çalışıyoruz” dedi.


İlçede hazırlıkların günler öncesinden yapıldığını ifade eden Yılmaz, “İlçemiz bu yoğunluğa günler öncesinden hazırlandı. İlçemize gelen misafirlerimizin huzurlu ve mutlu bir bayram tatili geçirmesini istiyoruz. İlçemizdeki esnafımız için de kazançlı bir bayram geçirmelerini dilerim. İlçemizde ayrıca belediyemiz tarafından başlatılan elektrikli araç hizmeti ile 45 dakikada bir adaya tatile gelen yaşlı ve engelli vatandaşlar, konaklayacağı otel ve pansiyonlara ücretsiz taşınıyor” diye konuştu.




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