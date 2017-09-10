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10 Eylül 2017 12:18

Bu da balıkçı köpek

Çanakkale’de sıcak havadan bunalarak denize giren bir köpeğin balıklarla oynadığı oyun, izleyenleri gülümsetti.

Bu da balıkçı köpek

10 Eylül 2017 12:18


Yaz aylarının son günlerinin mevsim normallerinde üzerinde seyrettiği Çanakkale’de sıcak hava insanları olduğu kadar hayvanları da bunaltıyor. Sıcak havada denize girerek serinlemek isteyen bir köpek eğlenceli görüntüler sergiledi. Çevredekilerin ’paşa’ adını taktığı köpek, kıyıya kadar gelerek yiyecek bulmaya çalışan Kefal balıklarıyla oyuna daldı. Balıkları bir süre izleyen Paşa, daha sonra yakalamak için hamle yaptı. Denizin içerisinde bir süre balık kovalayan paşa, her seferinde eli boş döndü. Buna rağmen pes etmeyerek kovalamayı sürdüren köpeğin eğlenceli oyunu izleyenleri de gülümsetti. Paşa adı verilen köpek, kıyı boyunca zaman zaman denize girerek oyununu sürdürdü.




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