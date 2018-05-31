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31 Mayıs 2018 22:14

Bülent Turan, orucunu hemşehrileriyle birlikte açtı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av.

Bülent Turan, orucunu hemşehrileriyle birlikte açtı

31 Mayıs 2018 22:14

Bülent Turan iftar programları kapsamında memleketi Lapseki’de vatandaşlarla bir araya geldi. Turan orucunu hemşehrileriyle birlikte açtı.


24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında seçim bölgesi Çanakkale’de ziyaretler gerçekleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın programı doğduğu ve büyüdüğü ilçe Lapseki oldu. Lapseki Belediyesinin geleneksel Ramazan programına katılan Turan vatandaşlarla bir araya geldi. İftar programında konuşan Turan, “Bir derdimiz var. Bu işin hakkını verelim. Sizler, bizi tanıyorsunuz. Çocukluğumuzdan beridir biliyorsunuz. 3 yıldan beri Lapseki’nin düğününde, kongresinde, açılışında, töreninde hep burada olmaya çalıştık. Ankara’nın değil Çanakkale’nin vekili olmaya çalıştık. Elimizden geldiğince ilçelerimize eşit olmaya çalıştık. Tabi ki Lapseki bir tane değil 12 ilçemiz var 650 köyümüz var hepsine gideceğiz, hepsinde olacağız dedik. Takip ediyorsunuz bugün hastanemizi açtık. Hep beraber doktorumuzun hemşiremizin güler yüzle hizmet ettiği o özel hastanenin açılışına katıldık. Köprümüz devam ediyor. Hükümet konağımız bitti. Bir hafta on gün sonra inşallah açılışını yapacağız. Okullarımızı görüyorsunuz, yollarımızı görüyorsunuz, sahilimizi görüyorsunuz. Bazı konularda değişik sebeplerle çok kısa şekilde gecikse de doğal gaz gibi belediye inşaatı gibi hepsi yoluna girdi. Şimdiye kadar söyleyip de yapmadığımız hiçbir işimiz olmadı hamdolsun “ dedi.




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