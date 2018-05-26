Bulgaristan’da yaşayan çocuklar tarihi yerinde görüp öğrendiler

Dernek bu organizasyonla, çocukların tarihlerini yerinde görüp Çanakkale ruhunu yerinde hissetmelerine imkan sağlıyor.

Filibe Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği (FİL-DER), Bulgaristan’da yaşayan Türk çocuklarını Çanakkale’ye getirerek, örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. FİL-DER, her yıl geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 5.‘sini gerçekleştirdiği organizasyon kapsamında, yaklaşık 120 çocuğun katılımıyla Çanakkale gezisi düzenledi. Ziyarette çocuklar, Çanakkale zaferinin yaşandığı toprakları detaylıca gezme imkanı bulurken, gezi boyunca duygusal anlar da yaşandı.

Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan FİL-DER Başkanı Bayram Uçkun, Bulgaristan’ın Plovdiv (Filibe) kentinde yaşayan Türk çocukları için Türkiye’nin değerlerini tanıtmak, birlik ve bütünlük içerisinde hareket etmeyi aşılamak adına, zaman zaman etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Uçkun, Filibe‘den her yıl büyük bir katılımla Türkiye’ye gezi organize ettiklerini ifade ederek, "Geleneksel hale getirdiğimiz Çanakkale gezimizi bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirdik. Etkinlik kapsamında, genç arkadaşlarımıza ve kardeşlerimize Çanakkale Şehitlii’ni rehber eşliğinde gezdirdik. Bu şekilde, Kurtuluş Şavaşı’nı ve tarihimizi detayları ile çocuklarımıza öğretmeyi amaçlıyoruz“ dedi.

Çanakkale’de bir gece konakladıklarını dile getiren Uçkun, çocukların Türkiye tarihi hakkında bilgi sahibi olduğunu ve çok mutlu bir şekilde ülkelerine döndüklerini kaydetti. Uçkun, “Böyle gezilerle yurt dışında yaşayan ve vatan hasreti çeken çocuklarımızın hem tarihlerini yerinde görüp öğrenmelerini hem de bir şekilde tatil yapmalarını sağlıyoruz. Bu tür organizasyonlara devam edeceğiz“ dedi. Geziye, FİL-DER Başkan Yardımcısı Levent Güler de eşlik etti.