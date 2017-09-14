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14 Eylül 2017 17:57

Çan Altıkulaç Barajı ve sulaması projesinde sona yaklaşıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı süren Çanakkale Çan Altıkulaç Barajı ve sulaması projesinde mutlu sona yaklaşıldı.

Çan Altıkulaç Barajı ve sulaması projesinde sona yaklaşıldı

14 Eylül 2017 17:57

Toplam 5 bin 750 dekar zirai araziyi suyla buluşturacak olan projede yüzde 95 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı.


Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çanakkale’ye yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Çanakkale’de yapımı devam eden projelerden birisi olan Altıkulaç Barajı ve Sulaması projesi bitme aşamasına geldi. Bölgede 5 bin 750 dekar zirai araziyi modern sulama sistemleriyle sulayacak olan bu proje, büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu ziraata geçilmesi için uygulamaya konulan ’GÖLSU’ projesi çerçevesinde yapılıyor.


Yıl sonuna kadar proje tamamlanacak


Kil çekirdekli ve kaya dolgu tipinde inşa edilen bu baraj temelden 57,2 metre yükseklikte inşa ediliyor. Yüzde 95 fiziki gerçekleşmeye ulaşılan baraj ve sulama projesinin bu yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.


Çanakkale’ye yapılan yatırımlar sürecek


Altıkulaç Barajı ve Sulaması projesinin yaklaşık 27 milyon lira yatırım bedeli ile inşa edildiğini ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu , "Bölge için önemli olan bu projeyi tamamlamak üzereyiz. Çanakkale tarihinde görmediği yatırımları hükümetimiz döneminde görüyor. Bakanlık olarak Çanakkale’ye yapacağımız yatırımları bundan sonra da hız kesmeden sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.




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