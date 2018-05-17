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17 Mayıs 2018 16:44

Çan Belediyesi 1 ton atık pil topladı

Çanakkale’nin Çan Belediyesi ve TAP (taşınabilir pil üreticileri ve ithalatçıları derneği) iş birliği ile her yıl düzenlenen okullar arası atık pil toplama yarışmasında sona gelinirken Çan Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ise toplanan pilleri ilçedeki tüm okullardan teslim almaya devam ediyor.

Çan Belediyesi 1 ton atık pil topladı

17 Mayıs 2018 16:44


Çan Belediyesi ekipleri ilçe genelinde 1 tondan fazla atık pil topladı. Daha önce Çan Belediyesince ilk ve ortaokullara bırakılan geri dönüşüm kutularında okullardan teslim alınan atık piller hangi okuldan kaç kg toplandığı teslim edilerek kaydedildi. Çanakkale ili genelinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren okullara çeşitli hediyelerin verileceği bildirildi. Ayrıca Çan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince okullara çevre duyarlılığına ilişkin bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları da devam ediyor.




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