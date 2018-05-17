Çan Belediyesi 1 ton atık pil topladı

Çan Belediyesi ekipleri ilçe genelinde 1 tondan fazla atık pil topladı. Daha önce Çan Belediyesince ilk ve ortaokullara bırakılan geri dönüşüm kutularında okullardan teslim alınan atık piller hangi okuldan kaç kg toplandığı teslim edilerek kaydedildi. Çanakkale ili genelinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren okullara çeşitli hediyelerin verileceği bildirildi. Ayrıca Çan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince okullara çevre duyarlılığına ilişkin bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları da devam ediyor.