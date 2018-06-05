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05 Haziran 2018 11:34

Çan Belediyesi 10. Ramazan Etkinliklerinde ‘Udi Şahin’ rüzgarı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Çan Belediyesi 10.

Çan Belediyesi 10. Ramazan Etkinliklerinde ‘Udi Şahin’ rüzgarı

05 Haziran 2018 11:34

Ramazan Etkinlikleri vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.


Çan Belediyesi 10. Ramazan etkinliklerinde kentin tanınan simalarından ud ve ses sanatçısı Şahin Karademir sahne aldı. Karademir, söylediği birbirinden güzel şarkılarla vatandaşlara renkli bir akşam yaşattı.


Çanlı sanatçıya çiçek takdim eden Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, “Hamdolsun 10 yıldır bu meydanda hep birlikte buluşuyoruz. Rabbim daha nice Ramazanda yine burada sizlerle buluşabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bakın bu akşamın ayrı bir güzelli Çanlı yerel bir sanatçımız sahne alıyor. Ben kendisine sizler adına da teşekkür ediyorum” dedi.




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