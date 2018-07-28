Çan Belediyesi 7. Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan Serhat Balcı oldu

Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde başpehlivanlığı Serhat Balcı kazandı.

Çan Hacılar altı mevkiinde Çan Belediyesi güreş sahasında yapılan müsabakalarda 500’e yakın pehlivan katılırken, 50 güreşçi başpehlivanlık için mücadele etti. Finalde rakibi Hüseyin Gümüşalan’ı puanlama ile yenen Serhat Balcı başpehlivan oldu. Üçüncülüğü ise Orhan Okulu ile Ali Gürbüz paylaştı. Bu yıl görkemli bir açılışla başpehlivanlık müsabakalarına giren başpehlivanlar Türk bayrağı ile sahada tur attıktan sonra finallere geçtiler. Üst üste 3 yıl güreş ağalığını alan Gökhan Mercan’a ağalık kemeri Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu tarafından takılırken, ağalık 2019 yılı ağalık yarışını 61 bin TL ile Çanlı İş adamı Yakup Köse aldı. Köse, ayrıca Çan Belediyesi Güreş kulübüne de 10 bin TL bağışta bulundu. Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, burada yaptığı konuşmada, Bu yıl organizasyonun 7’incisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Güreşin ata sporu olduğuna dikkat çeken Başkan Kuzu, "Ata sporuyla yine halkımızın karşısına çıktık. Amacımız, medeniyet ve kültürümüzün, maddi ve manevi temellerine sahip çıkarak bu sporumuzu Çan’da ayağa kaldırmaktır. Amacımız ecdadımızdan devraldığımız mirası Çan Belediyesi olarak Çanlılarla geleceğe taşımaktır" diye konuştu.

Güreşlere Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik Grup Başkanı Osman Okyay, Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, İl Genel Meclis Başkanı Ömer Şahin, siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.