Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde Çan Belediyesi Termal Park’ta gerçekleştirilen semazen gösterileriyle Çanlılar mest oldular.

Çan Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da semazen gösterilerini es geçmedi. Çan Belediyesi’nin sosyal ve kültürel projeleri kapsamında 9 yıldan bu yana devam eden, Ramazan ayının verdiği huzura hem çok yakışan hem de olmazsa olmazlarından biri olan sema gösterileri için, Bursa Karabaş-ı Veli Tekkesinin konuk olduğu sema programı yine büyük ilgi gördü. Başkan Kuzu program sonrasında Bursa Karabaş-ı Veli Tekkesine yapmış olduğu bu sema gösterileri için teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, “Her yıl, ramazan ayında her kitleye hitap eden ve birbirinden farklı, birbirinden güzel etkinlikler düzenliyoruz. Semazen gösterileri, Ramazan programlarımızı taçlandıran, bu ayın manevi iklimini biraz daha yakından hissettiren, iç dünyamızı farklı bir huşuya büründüren özel bir program adeta, çünkü Ramazanın rahmeti ilmik ilmik sarar yürekleri Semazen gösterileri ile gönül dünyamızı aydınlatan Hz. Mevlana’yı da anmış oluyoruz üstelik. Çanlılar ile birlikte, bu meydanları doldurarak, Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte teneffüs etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bizleri, hiçbir etkinliğimizde yalnız bırakmayıp, programlarımıza katılarak teveccüh gösteren, büyük küçük her vatandaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim nasip ederse seneye de, gelecek yıllarda da, tüm vatandaşlarım adına Ramazanın coşkusunu yine bu meydanlarda dolu dolu yaşamayı diliyorum” dedi.