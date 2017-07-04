7-12 Yaş arasındaki çocukların kabul edildiği futbol, basketbol, voleybol, badminton, tekvando ve güreş branşlarında açılan yaz spor okullarına yoğun talep gösteriliyor.

Okulların tatil olmasıyla birlikte Ramazan Bayramı sonrası başlayan Çan Belediyesi 9. Yaz Spor Okulları, kayıt sürecinin ardından 3 Temmuz Pazartesi günü Kapalı Spor Salonu’nda forma dağıtım programı ile başladı. Çan Belediye yetkilileri, yaz spor okulu beden eğitimi öğretmenleri, öğrenciler ve velilerin de katılımıyla, spor branşlarına göre öğrenciler gruplara ayrıldı. Görevli öğretmenler tarafından guruplara ayrılan öğrencilere, katıldıkları branşa göre belirlenen gün ve saatleri bildirildi. Çan Belediyesi tarafından, spor okullarına kayıtlı tüm öğrencilere ihtiyaç olan spor malzemeleri dağıtıldı.

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, “Bu sene spor okullarımız 4 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında hizmet verecek. Uzman eğitmenler tarafından verilen dersler sayesinde çocuklarımızın bilinçli spor yapma alışkanlığını kazanmalarını da hedefliyoruz” dedi. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için sporla erken yaşlarda tanışmaları gerektiğini dile getiren Başkan Kuzu, “Sağlıklı nesillerin yetişmesi adına spor okullarımız çocuklarımız için çok önemli. Çünkü spor; gelişimin anahtarıdır” şeklinde konuştu. Başkan Kuzu, “Sporun, bugünün küçükleri yarının büyükleri çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumanın da en kısa ve en güvenli yolu olduğunu belirterek, bu bilinç ile her yıl düzenli olarak tertip ettiğimiz yaz spor okullarına, vatandaşlarımızın ilgisi her sene katlanarak artıyor. Bu artan ilgi ve katılım da bizleri sevindiriyor. Yine bu yıl da yüzlerce çocuğumuz spor okullarımızdan istifade edecek. Ben tüm çocuklarımıza spor dolu sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi.