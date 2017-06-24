Çan belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı

Camiler, park ve bahçeler, mezarlıklar ekiplerce temizlendi.

Özellikle bayramlarda şehir dışından gelen misafirlerin de yoğunluğu nedeniyle, camilerdeki namaz ve bayramlaşma programları da hayli kalabalık olacağından Çan Belediyesi cami temizlikleri bu yıl da bayram öncesi yapılarak, tüm camiler bayrama hazır hale getirildi. Yine bayramın gelmesiyle beraber Çan’daki park ve bahçelerdeki eksikler gözden geçirilip, temizliği, bakım-onarımı, büyüyen çimlerin biçilmesiyle birlikte çiçeklendirme çalışmaları da yapıldı. Ramazan Bayramı öncesi rutin denetim ve kontrollerini arttıran Çan Belediyesi, ilçe genelindeki fırınlar, kasaplar, şarküteriler ve tatlıcılar gibi esnafları denetledi. Denetimlerde ağırlıklı olarak hijyen koşulları, çalışanların temizliği ve sağlık muayene cüzdanları hususlarında incelemeler yapıldı.

Arife günü başlayan ve bayram boyunca da devam edecek olan mezarlık ziyaretleri için mezarların bakım ve temizliği yapıldı. Üst mezarlığa yapılan araç oto parkı da mezarlık içi trafiği daha düzenli hale getirecek. Bu hizmetlerin yanında, halkın mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için, arife günü ikindi namazını müteakip, belediye otobüsleri ücretsiz olarak tüm cami önlerini ve ana caddeleri takip ederek, mezarlığa servis yapacaklar.

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, “Nasıl ki hanımlar bayram öncesi evlerinde dip köşe temizlik ve bakım yaparlarsa, biz de o hassasiyet ve düşünceyle, evimiz gibi değer verdiğimiz Çan’ımızı, dip köşe elden geçirerek bayram öncesi hazırlıklarımızı tamamladık çok şükür. Amacımız halkımızın ve dışarıdan gelecek misafirlerimizin de temiz, bakımlı ve ferah bir Çan’da güzel bir bayram geçirmeleridir. Buradan tüm İslam aleminin ve değerli halkımızın bayramını kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.