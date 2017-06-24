Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 17:38

Çan belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı

Çan Belediyesi, günlerdir yürüttüğü Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı.

Çan belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı

24 Haziran 2017 17:38

Camiler, park ve bahçeler, mezarlıklar ekiplerce temizlendi.


Özellikle bayramlarda şehir dışından gelen misafirlerin de yoğunluğu nedeniyle, camilerdeki namaz ve bayramlaşma programları da hayli kalabalık olacağından Çan Belediyesi cami temizlikleri bu yıl da bayram öncesi yapılarak, tüm camiler bayrama hazır hale getirildi. Yine bayramın gelmesiyle beraber Çan’daki park ve bahçelerdeki eksikler gözden geçirilip, temizliği, bakım-onarımı, büyüyen çimlerin biçilmesiyle birlikte çiçeklendirme çalışmaları da yapıldı. Ramazan Bayramı öncesi rutin denetim ve kontrollerini arttıran Çan Belediyesi, ilçe genelindeki fırınlar, kasaplar, şarküteriler ve tatlıcılar gibi esnafları denetledi. Denetimlerde ağırlıklı olarak hijyen koşulları, çalışanların temizliği ve sağlık muayene cüzdanları hususlarında incelemeler yapıldı.


Arife günü başlayan ve bayram boyunca da devam edecek olan mezarlık ziyaretleri için mezarların bakım ve temizliği yapıldı. Üst mezarlığa yapılan araç oto parkı da mezarlık içi trafiği daha düzenli hale getirecek. Bu hizmetlerin yanında, halkın mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için, arife günü ikindi namazını müteakip, belediye otobüsleri ücretsiz olarak tüm cami önlerini ve ana caddeleri takip ederek, mezarlığa servis yapacaklar.


Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, “Nasıl ki hanımlar bayram öncesi evlerinde dip köşe temizlik ve bakım yaparlarsa, biz de o hassasiyet ve düşünceyle, evimiz gibi değer verdiğimiz Çan’ımızı, dip köşe elden geçirerek bayram öncesi hazırlıklarımızı tamamladık çok şükür. Amacımız halkımızın ve dışarıdan gelecek misafirlerimizin de temiz, bakımlı ve ferah bir Çan’da güzel bir bayram geçirmeleridir. Buradan tüm İslam aleminin ve değerli halkımızın bayramını kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
ÇANAKKALE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:21
  • Güneş :05:39
  • Öğle :13:28
  • İkindi :17:27
  • Akşam :20:56
  • Yatsı :22:54
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!