Çan Belediyesi geleneksel şehitlik ziyaretleri tamamlandı

Yüzlerce vatandaş, profesyonel kokartlı rehberler eşliğinde, Tarihi Gelibolu Yarımadasını ziyaret etti. 3 hafta boyunca süren şehitlik gezileri oldukça yoğun ilgi gördü.

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, “Üzerinden yıllar geçse de ecdadımızın kahramanlıklarının asla unutulmayacağı ve her türlü övgünün yetersiz kaldığı, binlerce şehidimizin kanıyla sulanan tarihi yarımadayı, bu yıl da yine yüzlerce Çanlı vatandaşımıza gezip görme imkanı sunduk. Çanakkale Deniz Zaferi bu milletin makûs talihinin yenildiği destansı bir mücadeledir. Bizler de aziz şehitlerimizin bulunduğu bu topraklarda o maneviyatı yaşatıp gelecek nesillere aktarabilmek için bu kültür gezilerimizi düzenliyoruz. Bu gezilerimiz inşallah gelecek yıllarda da devam edecek. Tüm vatandaşlarımıza katılımları ve ilgileri için çok teşekkür ederim” dedi.