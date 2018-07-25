Çan Belediyesi Yaz Spor Okulları, 10’uncu mezunlarını verdi

Yaz Spor Okulları” kapanış töreni gerçekleştirildi.

Çan İbrahim Bodur Şehir Stadyumunda düzenlenen törene, Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, STK’lar, yaz spor okulları öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

7-12 Yaş arasındaki çocukların kabul edildiği ve çocuklarımızın yaz tatillerini hem spor yaparak hem de bu uzun tatillerini sportif faaliyetlerle geçirebilmeleri amacıyla 10 yıldan bu yana devam eden “Çan Belediyesi 10. Yaz Spor Okulları” töreninde kapanış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, “10 yıl önce sizlerin teveccühü ile göreve başladığımızda fiziki belediyecilik kadar önemsediğimiz bir şey daha vardı! Sosyal belediyecilik! Çünkü bizler şehrin görselliği kadar önemli olan diğer unsurun o şehrin ruhu olduğuna inanıyorduk! Bu anlamda birçok sosyal projeye imza attık. Bunlardan biri de biriciklerimiz çocuklarımızın yaz tatillerini nitelikli geçirmelerine destek olabilmek için başladığımız Yaz Spor Okullarımızın bu yıl onuncusunu gerçekleştirdik. Bu yıla kadar 5 binin üzerinde çocuğumuz yaz spor okullarımızda değişik branşlarda eğitim gördüler, keyifli vakit geçirdiler. Yaz Spor Okullarımızda, 7 farklı branşımız var. Basketbol, Futbol, Voleybol, Tekvando, Badminton, Karate, Güreş Mesela tekvandoda Çan Belediyesi takımımız Çanakkale de hatta Türkiye’de başarılara imza attı. Çan Belediyesi güreşçisi Feyzullah Aktürk önce Avrupa birincisi oldu sonra dünya üçüncüsü. Belki buradaki çocuklarımız da o abileri ablaları gibi Türkiye şampiyonları olacaklar. Neden olmasın? Onlar yeter ki çalışıp gayret etsinler. Bizler yerel yönetim olarak söz veriyoruz, evlatlarımızın her zaman yanındayız. Belediyenin tüm imkanları onlarla. Bu sene 15 antrenörümüzle, 7 branşta, yaklaşık 550 yavrumuz yaz spor okullarımızdan faydalandı. Bu projemiz, önümüzdeki yıl 11. Yaz Spor Okulumuzla da devam edecek İnşallah. Çünkü biz şuna inanıyoruz; çocuklar bizim geleceğimiz ve onlar için yapılanlar, verilen emekler her şeye değer” dedi.

Tören sonunda ise, Çan Belediyesi 10. Yaz Spor Okulları’na katılan minik sporculara katılım belgesi ve çocukların antrenörlüğünü yapan tüm hocalarına da teşekkür belgeleri verilerek program sona erdi.