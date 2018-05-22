Çan Belediyesi’nden 19 Mayıs’a özel Esat Kabaklı konseri

’su düzenlenen ve birbirinden renkli onlarca programların yer aldığı Ramazan Etkinlikleri, Esat Kabaklı’nın sahne aldığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özel konseri ile devam etti.

19 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilen ve Çan Belediyesi 10. Ramazan Etkinliklerinin 3. programı olan geceye Çan Kaymakamı Adil Karataş, Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Murat Okan, AK Parti Çan Kadın Kolları Başkanı Birsen Dirlik, AK Parti Çan Gençlik Kolları Başkanı Deniz Yılmaz, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri ve Ak Parti Belediye Meclis Üyeleri, vatandaşlar katıldı.

Ramazan Etkinlikleri kapsamında her sene birbirinden ünlü sanatçıları ağırlayan Çan Belediyesi, bu sene de Esat Kabaklı gibi halkın beğenisini kazanan, besteleriyle türkülere can veren, milli ve manevi duygulara hitap eden bir ustayı Çanlılarla buluşturdu. Yıldan yıla artan ilgiyle beğenilerek izlenen Çan Belediyesi Ramazan Etkinliklerine 10. Yılındaki programlarına yoğun ilgi gösterildi.

Ünlü sanatçı Esat Kabaklı’ya çiçek takdim eden Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, teşekkür konuşmasında, Esat Kabaklı’dan Boraltan Türküsünü okumasını rica ederek, geceye katılan misafirlere Boraltan Türküsünün hikayesini ve Boraltan Olayını anlattı.

Sanatçı Esat Kabaklı da en sevilen parçalarını vatandaşlar için seslendirirken, şarkı aralarında yaptığı konuşmalarda sık sık Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu’ya teşekkür etti ve Çan’ın böyle bir belediye başkanına sahip olduğu için çok şanslı olduğunu belirtti.