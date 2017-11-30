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30 Kasım 2017 14:22

Çan Belediyesi’nden 45 bin gödek ikramı

Çan Belediyesi tarafından Mevlid kandili dolayısıyla Çanakkale’nin Çan İlçesinde 13 ayrı noktada vatandaşlara gödek ikramı gerçekleştirildi.

Çan Belediyesi’nden 45 bin gödek ikramı

30 Kasım 2017 14:22


Çan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilerek ikram edilen gödek 13 ayrı noktada yapılıp sıcak halde halka dağıtıldı. Mevlid Kandili boyunca gün içinde toplam 13 yerde, 65 kişiden fazla görevli ile 45 bin adet gödek, Çan halkına ikram edildi.


Konuya ilişkin açıklama yapan Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, " İslam dünyasının ve toplumların içinde bulunduğu problemlerin nedeni Peygamberimizin (s.a.v.) elçiliği ile bütün insanlığa gönderilen çağrının gerektiği gibi anlaşılamamasından kaynaklanmaktadır. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) evrensel boyutu bulunan ve temelinde insanlığın huzur ve mutluluğunu esas alan çağrısının anlaşılması, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza, gençlerimize sağlıklı bir şekilde aktarılması ve yaşatılması için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. İşte Mevlid Kandili ve diğer mübarek gün ve geceler, bu çağrıyı gönlümüzde, zihnimizde, hayatımızda diri ve canlı tutmak adına fırsat günleridir. Bu günler toplumsal birlik ve beraberliğin, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı günlerdir. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) dünyayı şereflendirmesinin 1446. yıldönümü olan Mevlid kandilinin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevlâ’dan niyaz eder, hemşerilerimizin ve bütün İslam âleminin Mevlid Kandilini tebrik ederim" dedi.




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