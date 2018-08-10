Çan Belediyesi’nden gençlere kariyer danışmanlık hizmeti

Çan Belediyesince her yıl yapılmakta olan tercih danışmanlık hizmeti, özel eğitim kursularının uzman öğretmenlerinin katkılarıyla gerçekleştiriliyor. 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında, Çan Belediyesi Menderes Parkı’nda, üniversite tercih danışmanlık merkezinde sınavlara giren yüzlerce Çanlı gençler tercihlerini belirleme imkanı elde etmeye başladı.

Tüm gençlere başarılar dileyen Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, “Çan Belediyesi olarak biz, belediyecilik hizmetlerinin ve şehre yapılan yatırımların dışında insan odaklı hizmet etmeyi görev bildik. Bu sebeple neslimize, gençlerimize her alanda, her durumda sahip çıktık, çünkü biliyoruz ki geleceği inşa etmek, gençlere sahip çıkmaktan geçer. Onun için üniversite sınavlarına giren, hayatlarının en önemli ilk kararlarını vererek, bir dönüm noktası yaşayacak olan gençlerimize, yıllardır tercih danışmanlık merkezi kurarak, hayatlarına dair, doğru bir yol haritası çizmeleri konusunda yanlarında olduk. Aileler de, öğrenciler de sınav öncesi ayrı bir telaş, tercih süresin de ayrı bir telaş içindedirler. Tüm bunlara çözüm sağlamak adına belediye başkanlığımızın ilk yılından bu yana üniversite tercih danışmanlık hizmetini vererek geleceğimize yatırım yapıyoruz. Hayatta başarılı olmanın yolu disiplinli bir çalışmadan geçer. Kıymetli gençlerimizin, üniversite yaşamlarında istikballerini düşünüp, disiplini elden bırakmadan, öğrencilik hayatlarına devam etmelerini temenni eder, bir kez daha başarılar dilerim. Ayrıca kariyer danışmanlığında hizmet veren öğretmenlerimize de çok teşekkür ederim” dedi.