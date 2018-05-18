Çan Belediye’si’nden girişimci kadınlar için bir hamle daha

Daha önce Çan Belediyesince oluşturulan üreten kadınlar pazarında el emeği ürünlerini satarak, aile bütçelerine katkı sağlayan Çanlı kadınlar, urkap.com adresiyle ürünlerini dijital ortamda da sergileyerek, Çan sınırlarının dışına da hitap edebiliyorlar. Son olarak üreten ve geliştiren kadınların ekonomik hayatta daha çok yer edinebilmesi için gayret eden Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, bu kez de yeni bir hamle daha yaparak, KOSGEB ile protokol imzaladı.

KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen protokolün ardından kendi işini kurmak isteyen kadınlara özel girişimcilik sertifika kursu açıyor. Girişimcilik kursuna katılmak isteyen kadınlar, Çan Belediyesi İŞKUR hizmet nokrasında başvuru yaparak ücretsiz olarak kayıt yaptırıyorlar.

26-29 Mayıs 2018 tarihlerinde Çan Belediyesi’nde gerçekleşecek olan KOSGEB Girişimcilik Kursu için son başvuru tarihi ise 18 Mayıs Cuma. Kendi işini kurmak ve devlet desteklerinden yararlanmak isteyen Çanlı kadınlar e-devlet şifresi ile birlikte Çan Belediyesi İŞKUR hizmet noktasında veya www.kosgeb.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştiriyorlar.

Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, “Üreten ve geliştiren kadınlarımız için katma değer sağlayan projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Üretici Kadınlar Pazarımız ve urkap.com web sitesinin ardından KOSGEB işbirliği ile el emeklerini gerçek bir kazanç kapısına dönüştürmek isteyen kadınlarımıza özel gerçekleştireceğimiz ‘Girişimcilik Sertifikası’ kursu ile iş yeri açarken devlet desteklerinden faydalanmak isteyen tüm girişimci kadınlarımızı bu imkânı sağlıyoruz. Çünkü biz şuna inanıyoruz ki kadın değişirse toplum değişir” şeklinde konuştu.