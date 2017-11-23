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23 Kasım 2017 16:17

Çan Belediyesinden ücretsiz wifi hizmeti

Çanakkale’nin Çan İlçesinde ücretsiz WİFİ hizmeti verilmeye başladı.

Çan Belediyesinden ücretsiz wifi hizmeti

23 Kasım 2017 16:17


Çan’ın Prestij Caddesi’nde kurulan WİFİ erişim istasyonları sayesinde vatandaşlar 7/24 ücretsiz internet hizmetinden yararlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu; “Gençlerimiz bizim yarınlarımız. Biliyoruz ki gençlerimiz için yapılan her yatırım geleceği inşa ediyor. Bunun için rutin belediyecilik hizmetlerimizin yanında gençlerimize yönelik hazırladığımız projeler ve yatırımların öncelik sıralamasında her zaman başı çekmiştir. Geçtiğimiz aylarda yüzlerce gencimizle oturmuş çanın bugünü ve yarınları hakkında istişare etmiştik. Bu istişarelerde gençlerimizin talep ettiği ücretsiz WİFİ hizmeti için hemen alt yapı çalışmalarımız tamamlayarak bugünde ücretsiz WİFİ hizmetimizi gençlerimizin ve tüm çan halkımızın hizmetine sunduk. Gençlerimizin talepleri her zaman başımızın üstünde yeri var. Geçtiğimiz ay bölgede bir ilk gerçekleştirerek çanımızdaki tüm lise öğrencilerimize Çan Belediyesi Akıllı E-Dershane hediyelerini teslim etmiştik. İnternet üzerinden sınavlara hazırlanabilecekleri bir akıllı internet dershanesi olan bu projeyle beraber ücretsiz WİFİ hizmetimizle de gençlerimizin önünü açmayı ve onlar için en güncel en iyiyi sunmayı hedefledik" dedi.




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