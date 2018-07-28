Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 03:28

Çan Belediyesi’nin 7.Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri Kortej Yürüyüşüyle başladı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Çan Belediyesi’nin yarın 7.

Çan Belediyesi’nin 7.Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri Kortej Yürüyüşüyle başladı

28 Temmuz 2018 03:28

’sini düzenleyeceği geleneksel yağlı pehlivan güreşleri için kortej yürüyüşü gerçekleşti.


K Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Güreş ağası Gökhan Mercan, 1990 yılı Kırkpınar ağası Çanlı İşadamı Murat Köse, AK Parti İl Genel Meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Murat Okan ve baş pehlivanlar tarafından yapılan kortej yürüyüşünde Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, İlçe esnafına güreş klasiği olan kırmızı dipli mum ile yapılacak olan güreşlere davet etti.


Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, “Ata sporumuza sahip çıkıyor, milli değerlerimizi geleceğe taşıyoruz. Çan Belediyesi Er Meydanı’nda bu yıl inşallah 7. kez düzenlediğimiz ata sporumuzla yine halkımızın karşısına çıkacağız. Hedefimiz, medeniyet ve kültürümüzün, maddi ve manevi temellerine sahip çıkarak, bu ata sporumuzu Çan’ımızda ayağa kaldırmaktır. Amacımız ecdadımızdan devraldığımız mirası Çan Belediyesi olarak Çanlılarla birlikte geleceğe taşımaktır. Bu nedenle yarın yapılacak olan güreşlerimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç