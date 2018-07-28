’sini düzenleyeceği geleneksel yağlı pehlivan güreşleri için kortej yürüyüşü gerçekleşti.

K Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Güreş ağası Gökhan Mercan, 1990 yılı Kırkpınar ağası Çanlı İşadamı Murat Köse, AK Parti İl Genel Meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Murat Okan ve baş pehlivanlar tarafından yapılan kortej yürüyüşünde Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, İlçe esnafına güreş klasiği olan kırmızı dipli mum ile yapılacak olan güreşlere davet etti.

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, “Ata sporumuza sahip çıkıyor, milli değerlerimizi geleceğe taşıyoruz. Çan Belediyesi Er Meydanı’nda bu yıl inşallah 7. kez düzenlediğimiz ata sporumuzla yine halkımızın karşısına çıkacağız. Hedefimiz, medeniyet ve kültürümüzün, maddi ve manevi temellerine sahip çıkarak, bu ata sporumuzu Çan’ımızda ayağa kaldırmaktır. Amacımız ecdadımızdan devraldığımız mirası Çan Belediyesi olarak Çanlılarla birlikte geleceğe taşımaktır. Bu nedenle yarın yapılacak olan güreşlerimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.