Çan Karakoca köyünde Arpa Tarla Günü yapıldı

Tarla gününe İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, Şube Müdürleri, Çan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, teknik personel, köy muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı.

Tarla Gününde konuşma yapan İl Müdürü Erdem Karadağ, ’’ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca, Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilmiş olan yeniliklerin çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak amacıyla 2012 yılında Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi faaliyete geçirilmiştir. Söz konusu proje kapsamında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve İl Müdürlüğümüz işbirliği ile yeni geliştirilen arpa çeşitlerinin üreticilerimize tanıtılması amacıyla 2012 yılından bu yana ilimizde arpa çeşit demonstrasyonları farklı lokasyonlarda kurulmakta ve sonuçları düzenlenen tarla günleri ile üreticilerimize duyurulmaktadır. Ayrıca sonuçlar İl Müdürlüğümüzün web sayfasında yayınlanmaktadır. 2017 yılında arpa çeşitlerini tanıtmak için 4 farklı lokasyonda ikisi Biga İlçemiz Balıklıçeşme ve Güvemalan köylerinde, birisi Erenköy Yenimahalle de biriside şu anda tarla günü için geldiğimiz Çan Karakoca köyünde kuruldu. Erenköy Yenimahalle deki demonstrasyon da tahminlerin üzerinde verim alındı. Yağışın az olmasına rağmen alınan sonuçlar sevindirici. Çeşitlerden Bürküt ve Bayrak arpa çeşitleri 520 kg, Troya 512 kg, Sancak 432 kg, yerli çeşit 473 kg dekara verim elde edildi. Bu Projenin asıl amacı herhangi bir alanda tarımsal bir yenilik varsa bunu çiftçimizle buluşturma projesidir. Araştırma enstitülerimiz çeşitli tohumların geliştirmesini ve yıllarca bunların denemesini yapıyor. Sizlerin çiftçileri toplayıp böyle bir çalışma yapma şansınız yok. Deneme imkanı olmayan çeşitleri böyle demonstrasyonlarla yapıp sizlerle paylaşıyoruz. Sizler, başlangıcından sonuna kadar bütün süreci görerek ürünler hakkında bilginiz oluyor. Hangi çeşidi ekmek istiyorsanız sonuçlara göre, sizlerde bu denemelerden sonra kendi yol haritanızı çizersiniz. Arpa desteklemesi olan ve kesif yemde önemli bir yem bitkisidir. İlimizde arpa ekiliş alanı 260 bin dekardan, 275 bin dekara çıktı.120 bin ton civarı bu yıl ürün bekliyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bol ve bereketli kazançlar diliyorum’’ dedi.

Bakanlık Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması adı altında yürütülen, Bayrak-Sancak Arpa Çeşitlerinin Tanıtım projesi kapsamında yapılan Çan İlçesi Karakoca köyündeki demonstrasyon sonucunda yerli çeşitten 280 kg./da bürküt, 260kg./da, troya 340 kg./da , bayrak 500kg./da ve sancak arpa çeşidinden 590 kg./da ürün alındı.