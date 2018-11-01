Çan Kaymakamı Karataş'tan, ziyaretler

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Kaymakam Adil Karataş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cengiz Mete Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çan Temsilciliği ile Çan İlçe Gaziler Ve Şehit Aileleri Vakfını ziyaret etti.

Muharip Gaziler Derneği Çan Temsilcisi Kıbrıs Gazisi Ahmet Biçer ile bir süre sohbet eden grup daha sonra Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çan Temsilciliğini ziyaret etti. Vakıf Başkanı Nail Eker, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti.