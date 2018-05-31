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31 Mayıs 2018 17:35

Çan, mehter ile coştu

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Çan Belediyesi 10.

Çan, mehter ile coştu

31 Mayıs 2018 17:35

Ramazan Etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.


Şehir Meydanında gerçekleştirilen Ramazan etkinliğinde sahne alan Tarihi Bursa Mehter Takımı ise vatandaşların coşkulu bir Ramazan gecesi yaşamalarını sağladı. İcra ettiği mehter konserine, Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, AK Parti Çan İçe Başkanı Murat Okan ve vatandaşlar katıldı.


Vatandaşlar, vakur duruşları, renkli kostümleri, farklı enstrüman ve yürüyüşleriyle Bursa Mehteran Ekibi, seslendirdikleri marşlar ve eşsiz kılıç kalkan gösterisinin ardından Tarihi Bursa Mehter Takımı ve Kılıç Kalkan ekibini alkışlarıyla ödüllendirdi.


Gecenin sonunda konuşma yapan Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, "Mehteran, ecdadımızın ayak sesleridir. Mehterin bizim tarihimizde ayrı bir yeri var. Çünkü ecdat bunu kullanmış, bu bizim genlerimizde var. Şunu biliyoruz ki Osmanlı savaşa giderken önden mehteran ekibi gidermiş. Bunun anlamı şu; Osmanlı bu topraklara ayakbastı, dosta güven, düşmana korku salmaya geldi. Bu duyguları bize yaşatan Bursa Mehteran Ekibine, 10 yıldır bu meydanları coşku ile dolduran siz değerli Çan halkına çok teşekkür ediyorum” dedi.




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