Çan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine GMKA'dan destek

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi yönünde yürütülen “Çan Çiçekleri Açıyor” projesi kapsamında Güney Marmara Kalkınma Ajansına bir proje sunan Çan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne sağlanan 661.385.00 TL hibe desteği ile projenin gerçekleşmesi sağladı.

Proje kapsamında okulun Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Biyomedikal Cihaz, Teknolojisi ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanlarına ait atölyelerinin nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacı karşılayabilmesi için gerekli alt yapı malzemelerinin proje kapsamında okula kazandırılmasının ardından eğitimlere başlandı.

Çan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen tanıtımda açılış konuşmasını ve konu ile ilgili bilgiyi Okul Müdürü Ömer Faruk Aydın verdi.

Yapılan konuşmaların ardından gelen katılımcılara alınan malzemeler ve işleyişi hakkında bilgi verilerek derslere ne kadar faydalı oldukları gösterildi.

Gerçekleştirilen tanıtıma Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Cengiz Mete Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, İl Genel Meclis Başkanı Ömer Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Bal, STK Başkanları ve öğrenciler katıldı.