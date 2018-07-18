Çan Ülkü Ocağı’nda devir teslim

Çan’da yer alan teşkilat binasında yeni Ülkü Ocakları Başkanı Ruhi Hoda gerçekleştirilen programla Mustafa Ceylan’dan devraldı. Programa İl Ocak Başkanı Hakan İmamoğlu ve yönetimi de katıldı.

Konuyla ilgili Çan Ülkü Ocağı’ndan yapılan açıklamada, “Yaklaşık 4 yıldır Ülkü Ocakları Çan İlçe Başkanlığı görevini, bayrağı yere düşürmeden, kirletmeden yukarılara taşıyan Mustafa Ceylan Başkandan Allah razı olsun. Aldığı bayrağı daha iyi yerlere taşıyacağını inandığımız Ruhi Hoda Başkana hayırlı olsun” denildi.