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18 Temmuz 2018 12:41

Çan Ülkü Ocağı’nda devir teslim

Çanakkale Çan ilçesinde, Çan Ülkü Ocakları Başkanı Ruhi Hoda oldu.

Çan Ülkü Ocağı’nda devir teslim

18 Temmuz 2018 12:41


Çan’da yer alan teşkilat binasında yeni Ülkü Ocakları Başkanı Ruhi Hoda gerçekleştirilen programla Mustafa Ceylan’dan devraldı. Programa İl Ocak Başkanı Hakan İmamoğlu ve yönetimi de katıldı.


Konuyla ilgili Çan Ülkü Ocağı’ndan yapılan açıklamada, “Yaklaşık 4 yıldır Ülkü Ocakları Çan İlçe Başkanlığı görevini, bayrağı yere düşürmeden, kirletmeden yukarılara taşıyan Mustafa Ceylan Başkandan Allah razı olsun. Aldığı bayrağı daha iyi yerlere taşıyacağını inandığımız Ruhi Hoda Başkana hayırlı olsun” denildi.




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