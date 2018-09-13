Çan Ülkü Ocağı'nda devir teslim

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Ülkü Ocakları Başkanı Hasan Dinç oldu.

Çan'da yer alan teşkilat binasında yeni Ülkü Ocakları Başkanı Hasan Dinç, gerçekleştirilen programla Ruhi Hoda'dan devraldı. Programa İl Ocak Başkanı Hakan İmamoğlu ve yönetimi de katıldı. Konuyla ilgili Çan Ülkü Ocağı'ndan yapılan açıklamada, “Ülkü Ocakları Çan İlçe Başkanlığı olarak, İl Ocak Başkanımız Hakan İmamoğlu ve yönetimi ile beraber, Ülkü Ocakları Çan İlçe Başkanlığında bayrak değişimini gerçekleştirdik. Ülkü Ocakları Çan İlçe Başkanlığı görevini, bayrağı yere düşürmeden, kirletmeden yukarılara taşıyan Ruhi Hoda Başkandan Allah razı olsun. Aldığı bayrağı daha iyi yerlere taşıyacağını inandığımız Hasan Dinç Başkana hayırlı olsun” denildi.