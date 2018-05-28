Çan Ülkü Ocaklarından Gün Sazak’ı anma

Çan Ülkü Ocakları, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak’ın ölümünün 38’inci yıldönümünde andı. Çan Ülkü Ocaklarında gerçekleşen programda Yasin’i Şerif okundu.

Çan Ülkü Ocakları tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Aziz Türk Milletine düşman olanlar bilsinler ki, bu toprakların vatan kalması için ayakta duran ülkücüler ve Hakk’a yürüyen kutlu davanın aziz şehitleri daima onların karşısında olacaktır. Bugün ülkücü harekete kahpece saldıranlar bilmelidirler ki, ülkücüler ilelebet payidar kalacak ve aziz Türk milletine düşmanlık besleyenlerin karşısında yıkılmaz bir bent olarak, bu ulu milleti geleceğe taşıyacaktır. Bu sebeple büyük dava adamı, Gün Sazak Beyi ve kutlu davanın yolunda şehit düşen Mehmet Güneşleri, Osman Arıcaları, Baki Yeşiloğullarını ve binlerce şehidimizi rahmet minnet ve dualarla anıyoruz” denildi.