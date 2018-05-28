Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 11:07

Çan Ülkü Ocaklarından Gün Sazak’ı anma

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Çan Ülkü Ocakları uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak’ın ölümünün 38’inci yıldönümünde andı.

Çan Ülkü Ocaklarından Gün Sazak’ı anma

28 Mayıs 2018 11:07


Çan Ülkü Ocakları, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak’ın ölümünün 38’inci yıldönümünde andı. Çan Ülkü Ocaklarında gerçekleşen programda Yasin’i Şerif okundu.


Çan Ülkü Ocakları tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Aziz Türk Milletine düşman olanlar bilsinler ki, bu toprakların vatan kalması için ayakta duran ülkücüler ve Hakk’a yürüyen kutlu davanın aziz şehitleri daima onların karşısında olacaktır. Bugün ülkücü harekete kahpece saldıranlar bilmelidirler ki, ülkücüler ilelebet payidar kalacak ve aziz Türk milletine düşmanlık besleyenlerin karşısında yıkılmaz bir bent olarak, bu ulu milleti geleceğe taşıyacaktır. Bu sebeple büyük dava adamı, Gün Sazak Beyi ve kutlu davanın yolunda şehit düşen Mehmet Güneşleri, Osman Arıcaları, Baki Yeşiloğullarını ve binlerce şehidimizi rahmet minnet ve dualarla anıyoruz” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç