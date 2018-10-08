Çan Ülkü Ocaklarından kaynaşma etkinliği

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Ülkü Ocakları tarafından ‘Uyuşturucuyla mücadele' piknik ve kaynaşma etkinliği düzenlendi.

Terzialan Göletinde gerçekleşen ‘Uyuşturucuyla mücadele' kaynaşma ve piknik etkinliğine Çanakkale Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan İmamoğlu, Çan Ülkü Ocakları Başkanı Hasan Dinç, üniversite, ortaöğretim ve Asena Birimleriyle birlikte yaklaşık 150 kişi katıldı.

Etkinlikte çeşitli oyunlar eğlence anlar yaşandı. Program da konuşan Çan Ülkü Ocakları Başkanı Hasan Dinç, “Kardeşlerim yeni eğitim öğretim başlangıcı nedeniyle düzenlediğimiz bu program, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirecektir. İnanıyorum ki siz kardeşlerim bugün burada birbirinizi daha iyi tanıma fırsatı bulacak ve yine umut ediyorum ki önümüzdeki dönemde yapacağımız faaliyetler için hem bir başlangıç hem de merak olacaktır” dedi.