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Çan Ülkü Ocakları'ndan kermes

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Çan Ülkü Ocakları Asena Birim Teşkilatı’nca, tarafından Çan Ülkü Ocakları’nın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kermes düzenlendi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Ülkü Ocakları Asena Birim Teşkilatı'nca, tarafından Çan Ülkü Ocakları'nın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kermes düzenlendi.


Çan Ülkü Ocakları Asena Birim Teşkilatı tarafından Çan Ülkü Ocakları'nın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Atatürk Şehir Maydanı'nda kermes düzenlendi. Çan Ülkü Ocaklarından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “ ‘Kutlu Davanın Yürekli Nene Hatunları' sloganıyla yola çıktığımız, kutlu ocağımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak adına ve birlikten kuvvet doğar düşüncesiyle el emeklerimizi sergilemek amacıyla Çan Ülkü Ocakları Asena Birimi olarak yapmış olduğumuz kermesimize gelerek varlıklarını yanımızda hissettiren tüm halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” denildi.

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