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27 Kasım 2017 11:38

Çanakkale 1915 Köprüsü inşaatı hızla sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli 18 Mart’ta atılan Çanakkale 1915 Köprüsü’nde çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.

Çanakkale 1915 Köprüsü inşaatı hızla sürüyor

27 Kasım 2017 11:38


Çanakkale 1915 Köprüsü, cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023’te tamamlanarak açılacak. 354 kilometrelik otoyolda 31 viyadük, 5 tünel, 30 köprülü kavşakla 143 alt ve üst geçit inşa edilecek. 2023 yılına kadar hizmete girmesi beklenen Çanakkale 1915 Köprüsü, 2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük asma köprüsü olma özelliği taşıyacak.


Gelibolu’ya bağlı Sütlüce ile Lapseki ilçesinde yer alan Şekerkaya mevkii arasına kurulacak köprünün 2023 yılına kadar hizmete girmesi bekleniyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün toplam uzunluğunun, 2023 metre orta açıklık, 770’er metre yan açıklıklar, ayrıca 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4608 metre olması öngörülüyor. Köprü 2x3 şeritli olacak. Köprü tabliyesinin yaklaşık 44,80 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülürken, tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak.


Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Herkesin bildiği gibi 18 Mart 2017 tarihinde 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temeli atılmıştı. O günden bu yana bölgeye oldukça fazla talep var. Bunun yanında köprü çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Hem karşı tarafta Gelibolu Sütlücü’de, hem de Lapseki Şekerkaya mevkiinde çalışmalar devam ediyor. Lapseki tarafında kara sondajları da bitirildi. Çok yakında kamulaştırılmalar başlayacak. Yılbaşı ve sonrasında fiziki çalışmalar devam edecek. Bölgenin değerini yükseltti. Gayrimenkul fiyatlarında oldukça değişiklikler oldu" diye konuştu.




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