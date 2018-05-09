Çanakkale 6 yeni baraja daha kavuşacak

Dr. Veysel Eroğlu, Çanakkale’de tesis edilen toplam 20 tesisten 4 adet tesisin açılışını gerçekleştirecek, 16 adet tesisin ise temelini atacak.

Açılışı gerçekleştirilecek tesislerin 3 adedi Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 1 adedi Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale’ye kazandırılacak. Prof. Dr. Veysel Eroğlu ayrıca Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan 14 adet, Orman Genel Müdürlüğü’nce yapılacak 1 adet ve DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 1 adet tesisin de temelini atacak.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 10 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’da İçdaş Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan toplu temel atma ve açılış merasimi ile 246 milyon TL yatırım bedelli 20 adet tesisin temelini atacak ve açılışını gerçekleştirecek.

Çanakkale’ye 246 Milyon TL’lik 20 tesis

Dr. Veysel Eroğlu, düzenlenecek toplu açılış ve temel atma merasiminde DSİ tarafından inşa edilecek Bayramiç Karaköy Barajı, Yenice Yukarıinova Barajı, Lapseki Çavuş Barajı, Çan Yaykın Barajı, Ezine Geyikli Barajı, Yenica Kovancı Barajı, Çan Karlı Göleti, Lapseki Güreci Göleti, Çanakkale İçmesuyu 2 Kademe Arıtma Tesisi, Bayramiç Karaköy Barajı Sulaması, Bayramiç Çavuşlu Göleti Sulaması ile 3 adet taşkın koruma tesisinin temelini atacak. Ayrıca, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Gökçeada Örnek Avlak Yaban Hayatı Eğitim Merkezi ile ağaçlandırma ve ormancılık projelerini içeren çalışmaların da temellerini atacak.

Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, aynı merasimde DSİ Genel Müdürlüğü’nce yapımı tamamlanan 3 adet taşkın koruma tesisinin ve DKMP Genel Müdürlüğü’nce yapımı tamamlanan 1 adet tesisin de açılışını gerçekleştirecek.

Temeli atılacak ve açılışı yapılacak 20 tesisin maliyeti ise 246 milyon TL.

Ayrıca, Çanakkale’de düzenlenecek törende 10 aileye gelir getirici tür, 9 aileye de ORKÖY sertifikası verecek olan Prof. Dr. Eroğlu karabiber, erguvan, oya, biberiye, servi, defne ve fıstıkçamı türlerinden oluşan toplam 3 bin adet fidanı da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak.

Çanakkale’nin münbit toprakları suya doyacak

Temeli atılacak ve açılışı yapılacak tesislerle 12.350 dekar zirai alan suya kavuşacak. 10 milyon metreküp su depolanacak. Yılda 3 milyon 600 bin metreküp içme suyu temin edilecek. Ayrıca 1 ilçe, 1 köy ve 30 dekar alan taşkın zararlarından korunacak.